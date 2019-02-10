10 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin sonradan

Caner Erkin sonradan
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Beşıktaş'ta , geçen hafta oynanan maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.

karşısında cezalı olan , ilk 11'de maça başlayan 'in yerine forma giydi. Caner Erkin, müsabakada sol açıkta görev yapan Güven Yalçın'ın yerine 73'te oyuna girdi.
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