10 Şubat 2019, Pazar
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Caner Erkin sonradan
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Beşıktaş'ta Şenol Güneş, geçen hafta oynanan Antalya maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı.
Antalya karşısında cezalı olan Burak Yılmaz, ilk 11'de maça başlayan Caner Erkin'in yerine forma giydi. Caner Erkin, müsabakada sol açıkta görev yapan Güven Yalçın'ın yerine 73'te oyuna girdi.
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