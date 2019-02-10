10 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Adım adım zırveye

Adım adım zırveye
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

karşısında sahadan 3 puanla ayrılan , zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Lider 'in puan kaybettiği haftada kazanan siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla ikinci sıradaki 'la puanları da eşitledi. 4 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan 'ın gözü bugünkü Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında olacak.
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