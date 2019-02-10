10 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Nouma’ya başsağlığı

Nouma’ya başsağlığı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 Giriş Tarihi: 09.02.2019

Beşıktaş'ın efsane isimlerinden olan 'nın babası hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüp, eski yıldızının acısı paylaşarak bir başsağlığı mesajı yayınladı. Şu açıklama yapıldı: 'nın babası Richard Nouma'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Nouma ailesine başsağlığı dileriz.
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