10 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak attı statta o şarkı çaldı

Burak attı statta o şarkı çaldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Maç öncesi alkışlanan Kral, teşekkürünü ağlarını sarsarak etti. ’da bu sezon ilk gollerini atan Burak, ‘’ şarkısını çaldırttı

Beşıktaş'ta çok uzun bir aradan sonra taraftarları sevince boğdu... Siyah-beyazlı formayla son golünü 4 bin 130 gün önce 20 Ekim 2007'de deplasmanında bulan Burak Yılmaz, karşısında gol hasretini dindirdi. Kral, aranın ardından siyah-beyazlı taraftarları sevindirdi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 'de de 11 hafta aranın ardından golle buluştu. Burak bu sezon son golünü 'dayken 'a atmıştı.

GOL SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

41. dakikada 'in ayağının dışıyla muhteşem bir şekilde gönderdiği topu önce kontrol edip sonra soluyla vuran Burak, direğin de yardımıyla fileleri sarstı. Burak'ın golünden sonra 'nün şarkısı tribünlerde çaldı. Kral, ikinci yarıda da durmadı. 62. dakikada ceza sahasında çalımlarla rakiplerini eksilten Kral düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. , 3 puana Kral'ın golleriyle uçtu.

TARAFTAR NİHAYET BAĞRINA BASTI

'ta Burak Yılmaz taraftarla sonunda barıştı. 12 yıl aradan sonra Beşiktaş formasını ilk kez Akhisar'da giyen Burak ıslıklanmıştı. 'taki maçında da tepki gören Burak'a bu kez "Yuvana Hoş Geldin Burak" pankartı açıldı.

TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Vodafone Park'taki ilk maçına BB Erzurum karşısına çıkan Burak Yılmaz'ı taraftarın bir kısmı yuhalamış, bir kısmı ise destek vermişti. Kral'a dün gece maçı öncesinde ise tribünlerin tamamına yakını büyük destek verdi. Burak Yılmaz'ı tribünün dört bölgesinden de çağıran taraftarlar, yıldız santrforu alkışladı. Burak Yılmaz, tezahüratlara jest ve mimikleriyle karşılık verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim... Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...
Burak Yılmaz oynadı taraftar mest oldu Burak Yılmaz oynadı taraftar mest oldu
Tribünlerde Japon istilası! Tribünlerde Japon istilası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör