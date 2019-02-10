10 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taraftarı farkını yine ortaya koydu

Beşiktaş taraftarı farkını yine ortaya koydu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

karşısında tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika hiç susmadan takıma destek verdi; 2-0’lık galibiyette pay sahibi oldu.

dün de tarihi günlerinden birini yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşısında tribünleri bir kez daha doldurarak takımlarına tam destek verdi. karşısında alınan 6-2'lik galibiyetle coşan ve 'in puan kaybetmesiyle zirve için umutlanan siyah-beyazlılar maçın başından sonuna kadar bir an olsun susmadı.

Özellıkle yeni transferler ve 'ya büyük ilgi gösteren taraftarlar, iki oyuncuyu maç öncesi ve sonrasında özel olarak tribünlere çağırdılar. Bağırlarına bastılar. Bu durum diğer oyuncular tarafından da alkışlarla karşılandı.

Burak Yılmaz'ın iki yarıda attığı 2 golle Vodafone Park'ta coşku katlanırken top rakibe geçtiğinde ise ıslıklar, uğultular yükseldi. Böylece 'ya rahat hücum etme imkanı verilmedi. Karşılaşma sonunda ise sahada tam bir bütünleşme vardı.
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