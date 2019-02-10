10 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

4 yıldız ucuz yırttı!

4 yıldız ucuz yırttı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Zorlu Bursaspor sınavından zaferle ayrılan 'ta sınırda bulunan 4 isim vardı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Adem Ljajic ile Dorukhan, yedek soyunan ve Necip sarı kart sınırındaydı. Forma şansı bulan Ljajic ve Dorukhan kart görmezken, 4 oyuncu da gelecek hafta 'da yerini alacak.
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