09 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'dan teşekkür

Burak Yılmaz'dan teşekkür
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'ın 'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golüne imza atan , hesabı üzerinden siyah beyazlı formayı giymesine vesile olan herkese teşekkür etti.

Mücadelenin ardından hesabı üzerinden paylaşımda bulunan deneyimli golcü, Dorukhan Toköz ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu formayı tekrar giymem için uğraşan, vesile olan, isteyen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


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