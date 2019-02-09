09 Şubat 2019, Cumartesi
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İddianamede, 46 kişi hakkında farklı suçlardan 3 ay ile 2,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianamede, üç şüpheliye Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı "silahla yaralama" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 2.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Quaresma ve Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı toplamda 7 şüphelinin, "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 35 şüphelinin ise, "yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası istendi. Ayrıca, tüm şüpheliler hakkında seyirden men cezası talep edildi.
Güneş’e saldırıya hapis!
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Çakmak ve su şişesinin ‘silah’ sayıldığı soruşturmada 46 şüpheliye ceza kesildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede, 46 kişi hakkında farklı suçlardan 3 ay ile 2,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianamede, üç şüpheliye Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı "silahla yaralama" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 2.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Quaresma ve Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı toplamda 7 şüphelinin, "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 35 şüphelinin ise, "yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenirken, 1 şüpheli için de adli para cezası istendi. Ayrıca, tüm şüpheliler hakkında seyirden men cezası talep edildi.
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