08 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

Beşiktaş Bursaspor maçına hazır
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.02.2019

'in 21. haftasında yarın 'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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