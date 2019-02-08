08 Şubat 2019, Cuma
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.
Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
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