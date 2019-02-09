09 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

100. büyük randevu

100. büyük randevu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

ile , bugün ligde 100. kez karşı karşıya gelecek ve 'dalya' diyecekler.

Geride kalan 99 lig maçından 45'ini , 16'sını kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi. İki takım arasında 'da yapılan 47 maçın 27'sini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı; İstanbul'da Beşiktaş 79, Bursaspor 37 gol attı.
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