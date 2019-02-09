09 Şubat 2019, Cumartesi
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100. büyük randevu
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Beşiktaş ile Bursaspor, bugün ligde 100. kez karşı karşıya gelecek ve 'dalya' diyecekler.
Geride kalan 99 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 38 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 11 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 136 golüne, yeşil-beyazlılar 89 golle karşılık verdi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 47 maçın 27'sini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı; İstanbul'da Beşiktaş 79, Bursaspor 37 gol attı.
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