09 Şubat 2019, Cumartesi
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Gary Medel’e Çin’den takip
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın, Gary Medel için İstanbul'a geleceği belirtildi.
10 milyon euro'yu gözden çıkartan Beijing Sinobo Guoan'lı yetkililerin bugün İstanbul'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği ifade edildi. Çin ekibinin Medel'e senelik 5 milyon dolar maaş önereceği öğrenildi.
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