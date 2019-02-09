09 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gary Medel’e Çin’den takip

Gary Medel’e Çin’den takip
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

ekibi 'ın, için 'a geleceği belirtildi.

10 milyon euro'yu gözden çıkartan 'lı yetkililerin bugün 'a geleceği ve Şilili orta sahayı statta izleyeceği ifade edildi. ekibinin Medel'e senelik 5 milyon dolar maaş önereceği öğrenildi.
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