09 Şubat 2019, Cumartesi
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Genç yıldız, bugünkü maçta da Güneş'in en güvendiği isimlerden biri olacak.
Dorukhan, Beşiktaş'ta toplam 14 maçta forma giydi, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
Beşiktaş’ı Dorukhan taşıyor
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Futbolculuk döneminde hem Beşiktaş hem de Bursaspor forması giyen Ali Tandoğan çarpıcı açıklamalar yaptı.
Radyospor'a konuşan Tandoğan, "Beşiktaş aldığı oyuncular ve son aldığı galibiyetle moralli. Kagawa'nın gelişi de siyah- beyazlılara bir hava kattı. Beşiktaş'ta Vida, Adriano ve Medel gibi isimler saha içi liderlik gösteren oyuncular. Tabi ki bunu tek oyuncuya indirgeyemeyiz. Ama Beşiktaş'ı taşıyan isim Dorukhan'dır. Beklentimin üstünde bir performans gösterdi. Beşiktaş'ta 1 tane değil, birkaç tane lider oyuncular var" diye konuştu.
Genç yıldız, bugünkü maçta da Güneş'in en güvendiği isimlerden biri olacak.
Dorukhan, Beşiktaş'ta toplam 14 maçta forma giydi, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
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