09 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ı Dorukhan taşıyor

Beşiktaş’ı Dorukhan taşıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Futbolculuk döneminde hem hem de forması giyen Ali Tandoğan çarpıcı açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Tandoğan, " aldığı oyuncular ve son aldığı galibiyetle moralli. Kagawa'nın gelişi de siyah- beyazlılara bir hava kattı. Beşiktaş'ta Vida, Adriano ve gibi isimler saha içi liderlik gösteren oyuncular. Tabi ki bunu tek oyuncuya indirgeyemeyiz. Ama Beşiktaş'ı taşıyan isim 'dır. Beklentimin üstünde bir performans gösterdi. Beşiktaş'ta 1 tane değil, birkaç tane lider oyuncular var" diye konuştu.

Genç yıldız, bugünkü maçta da Güneş'in en güvendiği isimlerden biri olacak.

Dorukhan, Beşiktaş'ta toplam 14 maçta forma giydi, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
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