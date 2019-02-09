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Guti’den Kartal’a Fernandez teklifi
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Şenol Güneş'in yardımcılarından Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'i önerdi.
Guti, Real Madrid B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Alberto Fernandez'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime iletti. Sağ açıkta oynayan 99 doğumlu oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.
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