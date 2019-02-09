09 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Guti’den Kartal’a Fernandez teklifi

Guti’den Kartal’a Fernandez teklifi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'in yardımcılarından , B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi 'i önerdi.

, B takımını çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi 'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini yönetime iletti. Sağ açıkta oynayan 99 doğumlu oyuncunun çok yetenekli olduğunu, Real Madrid A takımına alınmayacaksa, sözleşme imzalamayı tavsiye etti.
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