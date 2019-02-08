08 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Quaresma’da karar anı

Quaresma’da karar anı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.02.2019

Yönetimi, Quaresma’nın durumunu görüşecek. Ya Portekizli futbolcudan sezon sonuna kadar yararlanılacak ya da ABD ve ’den gelen tüm teklifler değerlendirilecek

'ta Quaresma'nın durumu netlik kazanmak üzere... Yönetim takımda kalan ve idmanlara çıkan Portekizli futbolcu için son kararı vermeye hazırlanıyor. 'in görüşünü de alacak olan yönetimin seçenekleri arasında Quaresma'dan sezon sonuna kadar yararlanmak da var.

Devam etme ihtimali arttı

Quaresman'nın idmanlarda istekli olması nedeniyle yönetim bunu seçenek olarak düşünüyor. ABD ve 'den iyi bir teklif olmaması durumunda Quaresma'yla devam edilip edilmemesi karara bağlanacak.

Sezon sonu beklenecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi transfer dönemi 13 Şubat'ta başlayacak. Çin'de ise transfer 28 Şubat'ta sona erecek. Yönetim iyi bir teklif olmazsa Quaresma ile devam ederek sezon sonunu bekleyecek.

Tahkim Kurulu onayladı

Beşiktaş Yönetimi'nin geçmiş döneme ait alacaklarını talep eden Quaresma ile bir görüşme yapması bekleniyor. Bu arada , 'ya verilen 2 maç men cezasını onayladı

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