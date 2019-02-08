Quaresma’da karar anı

Beşiktaş Yönetimi, Quaresma’nın durumunu görüşecek. Ya Portekizli futbolcudan sezon sonuna kadar yararlanılacak ya da ABD ve Çin’den gelen tüm teklifler değerlendirilecek

Beşiktaş'ta Quaresma'nın durumu netlik kazanmak üzere... Yönetim takımda kalan ve idmanlara çıkan Portekizli futbolcu için son kararı vermeye hazırlanıyor. Şenol Güneş'in görüşünü de alacak olan yönetimin seçenekleri arasında Quaresma'dan sezon sonuna kadar yararlanmak da var.



Devam etme ihtimali arttı



Quaresman'nın idmanlarda istekli olması nedeniyle yönetim bunu seçenek olarak düşünüyor. ABD ve Çin'den iyi bir teklif olmaması durumunda Quaresma'yla devam edilip edilmemesi karara bağlanacak.



Sezon sonu beklenecek



Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi transfer dönemi 13 Şubat'ta başlayacak. Çin'de ise transfer 28 Şubat'ta sona erecek. Yönetim iyi bir teklif olmazsa Quaresma ile devam ederek sezon sonunu bekleyecek.



Tahkim Kurulu onayladı



Beşiktaş Yönetimi'nin geçmiş döneme ait alacaklarını talep eden Quaresma ile bir görüşme yapması bekleniyor. Bu arada Tahkim Kurulu, Ricardo Quaresma'ya verilen 2 maç men cezasını onayladı