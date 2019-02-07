07 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taktik ve şut çalıştı

Beşiktaş taktik ve şut çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.02.2019

'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdiği kaydedildi.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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