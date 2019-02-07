Beşiktaş taktik ve şut çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.