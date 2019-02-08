Fikret Orman'a Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu'ndan ziyaret
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Beşiktaş Kulübü Fikret Orman'ı ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak Fikret Orman, "Türkiye ve Japonya dost iki ülke. Bizim de Japonya ile kulüp olarak çok iyi ilişkilerimiz var. Beraber çalıştığımız ortaklarımız var. Bu yaz futbol takımımız Japonya'ya maç yapmaya gidecek. Planlarımız içerisinde var. Kagawa'nın takımımıza gelmesi çok büyük bir heyecan yarattı. Futbol toplumları birbirine yaklaştıran çok önemli bir araç. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki'yi bugün Beşiktaşlı yaptık." diye konuştu.
Shinji Kagawa'nın Beşiktaş'a transfer olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkonsolos Nishimaki ise "Türk halkını çok seviyoruz. Kagawa'nın Beşiktaş'a gelmesinden büyük mutluluk duyduk. Bu transferle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda Orman, Nishimaki'ye adının yazılı olduğu Beşiktaş forması verirken; Nishimaki de Orman'a üzerinde Japon geleneksel işlemelerinin yer aldığı bir takvim hediye etti.
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