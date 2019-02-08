08 Şubat 2019, Cuma
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Anlamlı mesaj
Guti, İlhan'ın gitmesiyle alakalı sosyal medya üzerinden flaş bir mesaj paylaştı. Görev arkadaşına olan desteğini dile getiren İspanyol teknik adam, "Gerçek insanlar, gelişmek için her zaman kendi yollarını bulur arkadaşım. Yalnızca birkaç ay beraber olduk ama artık bir arkadaşın var. Gelecekte bol şans" ifadelerini kullandı.
Para krizi
Giriş Tarihi: 08.02.2019
İlhan Mansız’ın sağlık sorunları nedeniyle değil 4 aydır parası ödenmediği için ayrıldığı belirtildi.
Beşiktaş'ta İlhan Mansız ayrılığının ardında bambaşka olayların yaşandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları (bel ağrısı) nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. Asistanaliz. com'un haberine göre İlhan'ın ayrılık sebebinin sadece parasal konularla ilgili olduğu belirtildi. İlhan Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu yönetici Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. Siz İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı ve bunun üzerine de iplerin koptuğu öğrenildi.
Anlamlı mesaj
Guti, İlhan'ın gitmesiyle alakalı sosyal medya üzerinden flaş bir mesaj paylaştı. Görev arkadaşına olan desteğini dile getiren İspanyol teknik adam, "Gerçek insanlar, gelişmek için her zaman kendi yollarını bulur arkadaşım. Yalnızca birkaç ay beraber olduk ama artık bir arkadaşın var. Gelecekte bol şans" ifadelerini kullandı.
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