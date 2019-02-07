07 Şubat 2019, Perşembe
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Vida Arabistan teklifini reddetti
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'nın, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.
Vida'yı renklerine katmak isteyen Al Nassr kulübünün olumsuz yanıt aldığı ve ardından G.Saraylı Maicon'u kiraladığı ifade edildi. Bu arada Hırvat oyuncu için Roma'dan gelen son teklifin ise yetersiz olduğu için yönetim tarafından geri çevrildiği öğrenildi.
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