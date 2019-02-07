07 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Vida Arabistan teklifini reddetti

Vida Arabistan teklifini reddetti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2019

'ın yıldızı 'nın, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.

Vida'yı renklerine katmak isteyen Al Nassr kulübünün olumsuz yanıt aldığı ve ardından G.Saraylı Maicon'u kiraladığı ifade edildi. Bu arada oyuncu için Roma'dan gelen son teklifin ise yetersiz olduğu için yönetim tarafından geri çevrildiği öğrenildi.
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