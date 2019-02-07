07 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Töre ve Tolga kadroya alındı

Töre ve Tolga kadroya alındı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2019

'de mücadele edeceği resmi A takım oyuncu listesini 'ye verdi.

Listede kadro dışı kalan ve de yer alırken, Quaresma'ya da yer verildi. Kadroda Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Alpay Çelebi gibi birkaç genç oyuncu da yer aldı.
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