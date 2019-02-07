07 Şubat 2019, Perşembe
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Hırvat basınına göre Kartal, Osijek takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek Alen Grgic'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın gönderdiği temsilcilerin geçtiğimiz Perşembe günü ülkede oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelerde bulundukları bildirildi. Ara transfer döneminin kapandığına dikkat çekilirken, Beşiktaş'ın futbolcuyu transferinin yaz transfer dönemine kaldığı belirtildi.
Grgic 17 lig maçında formasını giydiği Osijek'te bu sezon, 1 gol atarken, 4 asist yaptı.
Alen Grgic süprizi
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Beşiktaş yönetimi, Osijek takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek Alen Grgic’i sezon sonunda almak için düğmeye bastı
Beşiktaş, yaz dönemi transfer harekatına şimdiden başladı. Kartal'ın ilk rotasının Hırvatistan olduğu öğrenildi. Kadrosunda Gökhan Gönül dışında sağ bek kalmayan siyahbeyazlıların, 34 yaşındaki futbolcuya alternatif bir isim arayışında olduğu belirtildi.
Hırvat basınına göre Kartal, Osijek takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek Alen Grgic'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın gönderdiği temsilcilerin geçtiğimiz Perşembe günü ülkede oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelerde bulundukları bildirildi. Ara transfer döneminin kapandığına dikkat çekilirken, Beşiktaş'ın futbolcuyu transferinin yaz transfer dönemine kaldığı belirtildi.
Grgic 17 lig maçında formasını giydiği Osijek'te bu sezon, 1 gol atarken, 4 asist yaptı.
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