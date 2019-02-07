07 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Alen Grgic süprizi

Alen Grgic süprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2019

yönetimi, takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek ’i sezon sonunda almak için düğmeye bastı

, yaz dönemi harekatına şimdiden başladı. 'ın ilk rotasının Hırvatistan olduğu öğrenildi. Kadrosunda dışında sağ bek kalmayan siyahbeyazlıların, 34 yaşındaki futbolcuya alternatif bir isim arayışında olduğu belirtildi.

Hırvat basınına göre Kartal, takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek 'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın gönderdiği temsilcilerin geçtiğimiz Perşembe günü ülkede oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelerde bulundukları bildirildi. Ara transfer döneminin kapandığına dikkat çekilirken, Beşiktaş'ın futbolcuyu transferinin yaz transfer dönemine kaldığı belirtildi.

Grgic 17 lig maçında formasını giydiği Osijek'te bu sezon, 1 gol atarken, 4 asist yaptı.
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