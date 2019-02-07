07 Şubat 2019, Perşembe
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Dorukhan Toköz golcüler listesinde
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Beşiktaş'ın genç yeteneği Dorukhan, siyah beyazlı ekipte üst üste 3 maç gol atan isimler listesine girmeyi başardı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, 2014-15'ten bu yana Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de üst üste 3 maçta gol atan oyuncular arasına girmeyi başardı. Listede Dorukhan dışında Talisca, Cenk Tosun, Demba Ba, Gomez, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Babel ve Aboubakar da yer alıyor.
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