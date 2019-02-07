07 Şubat 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Everton karıştı! Cenk Tosun'a tepki

Everton karıştı! Cenk Tosuna tepki
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2019

ekibi Everton taraftarları ’un son açıklamasından sonra milli futbolcuya çok sert sözlerle tepki gösterdiler.

'de formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen milli futbolcu , yaptığı son açıklama ile taraftarın tepkisini çekti. Cenk Tosun, yaptığı açıklamada "Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor, daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız" sözlerini kullandı. Cenk'in açıklamasından sonra Everton taraftarı, twitter'da 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren paylaşımlarda bulundu. İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti: "Everton'da bir sürü problem var. Tosun, o problemlerden bir tanesi", "Cenk, daha akıllı oynayıp duran toplara çalışmalıyız demiş! Bir de her gün gelişiyoruz demiş! Şaka yapıyor olmalı. Gittikçe kötüye gidiyoruz Cenk, Avrupa'ya gitme şansımız neredeyse kalmadı."
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