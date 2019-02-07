Everton karıştı! Cenk Tosuna tepki

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Everton karıştı! Cenk Tosun'a tepki
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Premier Lig ekibi Everton taraftarları Cenk Tosun’un son açıklamasından sonra milli futbolcuya çok sert sözlerle tepki gösterdiler.
Premier Lig'de formsuz bir dönem geçiren Everton'da bu sezon sadece 8 maça ilk 11'de başlayabilen milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı son açıklama ile taraftarın tepkisini çekti. Cenk Tosun, yaptığı açıklamada "Sürekli toplanıp konuşuyoruz. Biraz duran toplara çalışmamız gerekiyor, daha akıllı davranıp teknik direktörün bizden istediklerini yapmalıyız. Daha çok konsantre olmalıyız" sözlerini kullandı. Cenk'in açıklamasından sonra Everton taraftarı, twitter'da 27 yaşındaki oyuncuyu eleştiren paylaşımlarda bulundu. İngiliz basınının hazırladığı o paylaşımlarda şu sözler dikkat çekti: "Everton'da bir sürü problem var. Tosun, o problemlerden bir tanesi", "Cenk, daha akıllı oynayıp duran toplara çalışmalıyız demiş! Bir de her gün gelişiyoruz demiş! Şaka yapıyor olmalı. Gittikçe kötüye gidiyoruz Cenk, Avrupa'ya gitme şansımız neredeyse kalmadı."
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