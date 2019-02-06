06 Şubat 2019, Çarşamba
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Başkan Orman şöyle devam etti: Allah kazasız, belasız, sakatsız, Beşiktaş'ı ve oyuncuları mutlu edeceğimiz bir ikinci sezonu nasip etsin. Bu dönemi bonservis harcamadan geçirmeye çalıştık. Yaklaşık 1.5 milyon euro harcadık. Onun üzerine gönderdiğimiz oyunculardan da 5 milyon getiri sağladık. Bütçeyle alakalı 5 milyon üzerinde tasarruf elde ettik. Takımı da gençleştirdik. Yani 3 işi bir arada yaptık. Sonuç itibariyle aramıza bu sezonda 4 kıymetli oyuncu katıldı.
GOLCÜNÜN SUYUNU ELLERİYLE DOLDURDU
Burak Yılmaz'a taraftarların tepkisi sorusu sorulduğunda başkan Orman, 'Ben bevap vereyim' diyerek şu açıklamaları yaptı: "Burak'a tepki işlerini geçelim. Next!.. Bu transferi seçime malzeme etmek isteyenler oluyor ama artık bu geride kaldı." Bu arada Başkan Orman, Burak'ın içeceği suyu eliyle doldurup tecrübeli yıldıza uzattı.
EVİNE, AİLENE HOŞ GELDİN
Burak Yılmaz'ın ismi iki senelik süreç içinde Beşiktaş ile sıkça anıldı. Doğal bir süreçti bu. Burak'ın evi burası. Burak'a ve ailesine çok saygı duyuyorum. Hocamız da çok istedi. Artık futbol hayatını Beşiktaş ile noktalayıp, aile içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç içerisinde görüşmeler oldu. Çok kolay oldu, zorlanmadık. Burak da Trabzonspor sözleşmesinden dolayı büyük fedakarlıklar yaptı. Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi. Ailene hoş geldin!
İSİMAT MİRİN ÇOK POZİTİF
Mirin uzun dönemdir ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Yüksek bedellerle önceden transfer etmek istedik ama nasip bu güneymiş. Gelmesine çok mutlu olduk. Müthiş pozitif bir arkadaşımız. Pozitif enerji veriyor Beşiktaş'a. İnşallah çok uzun süre beraber olacağız.
Fikret Orman: "Burak kaptan olmalı"
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Beşiktaş Başkanı Orman, dünkü imza töreninde Burak’a ‘Kaptan’ diye seslenmesi hakkında “Bunu mesaj olsun diye söylemedim, Burak’ın kaptan olmasını çok isterim” yorumunu yaptı
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadroya dahil olan Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi. Başkan Orman, tüm oyuncularla ilgili görüşlerini paylaşırken; Burak Yılmaz'la ilgili konuşmasına 'Assolisti sona bıraktım' diyerek başladı ve hemen ardından Burak'a dönerek 'Kaptan' ifadesini kullandı. Fikret Orman, kendisine yöneltilen, "Burak'a 'kaptan' diye seslendiniz, bunun altında bir mesajı mı var?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Mesaj olsun diye söylemedim. Kaptanlık yönetim kurulunun karar vereceği bir şeydir. Ben çok isterim kaptan olmasını."
Başkan Orman şöyle devam etti: Allah kazasız, belasız, sakatsız, Beşiktaş'ı ve oyuncuları mutlu edeceğimiz bir ikinci sezonu nasip etsin. Bu dönemi bonservis harcamadan geçirmeye çalıştık. Yaklaşık 1.5 milyon euro harcadık. Onun üzerine gönderdiğimiz oyunculardan da 5 milyon getiri sağladık. Bütçeyle alakalı 5 milyon üzerinde tasarruf elde ettik. Takımı da gençleştirdik. Yani 3 işi bir arada yaptık. Sonuç itibariyle aramıza bu sezonda 4 kıymetli oyuncu katıldı.
GOLCÜNÜN SUYUNU ELLERİYLE DOLDURDU
Burak Yılmaz'a taraftarların tepkisi sorusu sorulduğunda başkan Orman, 'Ben bevap vereyim' diyerek şu açıklamaları yaptı: "Burak'a tepki işlerini geçelim. Next!.. Bu transferi seçime malzeme etmek isteyenler oluyor ama artık bu geride kaldı." Bu arada Başkan Orman, Burak'ın içeceği suyu eliyle doldurup tecrübeli yıldıza uzattı.
EVİNE, AİLENE HOŞ GELDİN
Burak Yılmaz'ın ismi iki senelik süreç içinde Beşiktaş ile sıkça anıldı. Doğal bir süreçti bu. Burak'ın evi burası. Burak'a ve ailesine çok saygı duyuyorum. Hocamız da çok istedi. Artık futbol hayatını Beşiktaş ile noktalayıp, aile içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç içerisinde görüşmeler oldu. Çok kolay oldu, zorlanmadık. Burak da Trabzonspor sözleşmesinden dolayı büyük fedakarlıklar yaptı. Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi. Ailene hoş geldin!
İSİMAT MİRİN ÇOK POZİTİF
Mirin uzun dönemdir ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Yüksek bedellerle önceden transfer etmek istedik ama nasip bu güneymiş. Gelmesine çok mutlu olduk. Müthiş pozitif bir arkadaşımız. Pozitif enerji veriyor Beşiktaş'a. İnşallah çok uzun süre beraber olacağız.
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