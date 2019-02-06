06 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

‘Bir kere sen Japonsun’

‘Bir kere sen Japonsun’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2019

, Antalya’da 6 gollü görkemli bir galibiyet aldı. ’ın yarım düzinelik zaferinden çok oyuna girip hemen 2 gol atan Kagawa konuşuldu. Büyük oyuncu!

evinde 45 maçtır yenilmiyordu. Sezonun ilk yarısında , güçlü rakibini Vodafone Park'ta 3-2 mağlup ederek bu müthiş seriyi bozmuştu. bu maçın rövanşını farklı aldı. Siyahbeyazlılarda maestro Ljajic'in muhteşem oyununa sonradan giren da katıldı. Kartal ikinci devrenin bir bölümünde zorlandığı Antalyaspor'u 6 gol atarak geçti. Ancak yarım düzinelik zaferden çok Kagawa'nın oyuna girdikten 18 saniye sonra kaydettiği gol konuşuldu. Kagawa bununla da yetinmedi. Bir de frikikten ağları havalandırdı. "Bir kere sen Japonsun, akıllı adamsın" repliğinin ne kadar doğru olduğu kanıtlandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kagawadan Galatasaray sözleri! Kagawa'dan Galatasaray sözleri!
Mirin: Kupalar kazanmaya geldim Mirin: "Kupalar kazanmaya geldim"
Fikret Orman: Burak kaptan olmalı Fikret Orman: "Burak kaptan olmalı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör