06 Şubat 2019, Çarşamba
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‘Bir kere sen Japonsun’
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Beşiktaş, Antalya’da 6 gollü görkemli bir galibiyet aldı. Kartal’ın yarım düzinelik zaferinden çok oyuna girip hemen 2 gol atan Kagawa konuşuldu. Büyük oyuncu!
Beşiktaş evinde 45 maçtır yenilmiyordu. Sezonun ilk yarısında Antalyaspor, güçlü rakibini Vodafone Park'ta 3-2 mağlup ederek bu müthiş seriyi bozmuştu. Kartal bu maçın rövanşını farklı aldı. Siyahbeyazlılarda maestro Ljajic'in muhteşem oyununa sonradan giren Shinji Kagawa da katıldı. Kartal ikinci devrenin bir bölümünde zorlandığı Antalyaspor'u 6 gol atarak geçti. Ancak yarım düzinelik zaferden çok Kagawa'nın oyuna girdikten 18 saniye sonra kaydettiği gol konuşuldu. Kagawa bununla da yetinmedi. Bir de frikikten ağları havalandırdı. "Bir kere sen Japonsun, akıllı adamsın" repliğinin ne kadar doğru olduğu kanıtlandı.
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