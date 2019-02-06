06 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Mirin: "Kupalar kazanmaya geldim"

Mirin: Kupalar kazanmaya geldim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2019

'ın yeni transferlerinden siyah beyazlı ekibe kupalar kazanmaya geldiğini ifade etti.

Konuşmasına Türkçe "Merhaba ben Isimat" diye başlayan Nicolas Isımat-, 'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Fransız futbolcu, " çok büyük ve kaliteli bir oyuncu. Belli ki burada iyi bir iz bırakmış. Ben de Vida, Gökhan, Caner, Adriano gibi kaliteli oyuncularla oynuyorum. Kupalar kazanmak için buradayım" diye konuştu.
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