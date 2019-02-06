06 Şubat 2019, Çarşamba
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Mirin: "Kupalar kazanmaya geldim"
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mirin siyah beyazlı ekibe kupalar kazanmaya geldiğini ifade etti.
Konuşmasına Türkçe "Merhaba ben Isimat" diye başlayan Nicolas Isımat-Mirin, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Fransız futbolcu, "Pepe çok büyük ve kaliteli bir oyuncu. Belli ki burada iyi bir iz bırakmış. Ben de Vida, Gökhan, Caner, Adriano gibi kaliteli oyuncularla oynuyorum. Kupalar kazanmak için buradayım" diye konuştu.
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