05 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Forma savaşı kızıştı

Forma savaşı kızıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Orta sahada Zajc, Tolgay ve Jailson, savunmada , Skrtel ile yeni transfer Moses ilk onbirde yer arıyor.

Kanarya'da bir günlük izinin ardından maçı hazırlıkları start aldı. Sarı-lacivertli takımda moraller uzun süre sonra tavan yaparken, kadro dışı bırakılanların affedilmesi, 5 yeni transferin takılması ve form tutan oyuncuların sayısının artması rekabeti de üst düzeye taşıdı. Kayseri maçı öncesi ilk onbire girebilmek için kıyasıya bir savaş yaşanması bekleniyor. Orta sahada yeni transfer Miha Zajc, Tolgay ve Jailson, savunmada , Skrtel ile Nijeryalı yıldız Victor Moses, idmanlarda 'ın gözüne girmek için çaba harcıyor. Yanal'ın bu durumdan oldukça memnun olduğu ifade edildi.
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