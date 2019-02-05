05 Şubat 2019, Salı
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Forma savaşı kızıştı
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Orta sahada Zajc, Tolgay ve Jailson, savunmada Serdar Aziz, Skrtel ile yeni transfer Moses ilk onbirde yer arıyor.
Kanarya'da bir günlük izinin ardından Kayserispor maçı hazırlıkları start aldı. Sarı-lacivertli takımda moraller uzun süre sonra tavan yaparken, kadro dışı bırakılanların affedilmesi, 5 yeni transferin takılması ve form tutan oyuncuların sayısının artması rekabeti de üst düzeye taşıdı. Kayseri maçı öncesi ilk onbire girebilmek için kıyasıya bir savaş yaşanması bekleniyor. Orta sahada yeni transfer Miha Zajc, Tolgay ve Jailson, savunmada Serdar Aziz, Skrtel ile Nijeryalı yıldız Victor Moses, idmanlarda Ersun Yanal'ın gözüne girmek için çaba harcıyor. Yanal'ın bu durumdan oldukça memnun olduğu ifade edildi.
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