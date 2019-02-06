06 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Beşiktaşta flaş ayrılık
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan , sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı.

Siyah-beyazlı kulübün teknik ekibinde akşam saatlerinde ayrılık yaşandı. 'in yardımcılığını yapan , belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim de Mansız'ın sözleşmesini feshetti


Bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mansız, Guti ile Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaşta hazırlıklar devam etti Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti
Turgay Demir: Yuhalayacak taraftar defolup gitsin Turgay Demir: Yuhalayacak taraftar defolup gitsin"
Flaş iddia! Şenol Güneş geçen hafta istifa etti Flaş iddia! Şenol Güneş geçen hafta istifa etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör