06 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti

Beşiktaşta hazırlıklar devam etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.02.2019

'in 21. hafta mücadelesinde 'la karşılaşacak olan , 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Ümraniye 'nde yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Siirt Beşiktaşlılar Derneği tarafından antrenmanı izlemek için getirilen 45 çocuk, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti. İdman sonrasında futbolcular, çocuklarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Salonda yenileme idmanı yapan , takımla birlikte çalışmadı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Orta alanda yapılan pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra taktik ağırlıklı geçti. 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Maç sırasında beline darbe alan Adem Ljajic sakatlık yaşadı. Bir süre yerde kalan Ljajic, daha sonra yaşadığı pozisyonu önce 'e daha sonra ise yardımcı antrenör Guti'ye anlattı. Dorukhan, Lens, Mustafa, Muhayer, Kagawa, Utku, Vida ve Rıdvan'ın yer aldığı yeşil takım, kırmızı ve siyah takıma karşı üstünlük kurarken, idman sonrasında galibiyet pozu verdi. Galibiyet pozuna, siyah takımda forma giyen Quaresma da katıldı. maçının hazırlıklarını sürdürecek olan , yarın tek idman yapacak.
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