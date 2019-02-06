Beşiktaşta hazırlıklar devam etti

06 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Bursaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Siirt Beşiktaşlılar Derneği tarafından antrenmanı izlemek için getirilen 45 çocuk, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti. İdman sonrasında futbolcular, çocuklarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Salonda yenileme idmanı yapan Atiba Hutchinson, takımla birlikte çalışmadı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Orta alanda yapılan pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra taktik ağırlıklı geçti. 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Maç sırasında beline darbe alan Adem Ljajic sakatlık yaşadı. Bir süre yerde kalan Ljajic, daha sonra yaşadığı pozisyonu önce Caner Erkin'e daha sonra ise yardımcı antrenör Guti'ye anlattı. Dorukhan, Lens, Mustafa, Muhayer, Kagawa, Utku, Vida ve Rıdvan'ın yer aldığı yeşil takım, kırmızı ve siyah takıma karşı üstünlük kurarken, idman sonrasında galibiyet pozu verdi. Galibiyet pozuna, siyah takımda forma giyen Quaresma da katıldı. Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın tek idman yapacak.
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