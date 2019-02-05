05 Şubat 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta imza şov

Beşiktaşta imza şov
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Burak Yılmaz, Kagawa, Mirin ve Muhayer Oktay bugün saat 14.00’te ’ta imza atıyor.

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için bugün imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı 'ın katılımıyla yeni transferler , Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için bugün saat 14.00'te 'ta imza töreni yapılacak. Bu arada Japon futbolseverler hesaplarından Kagawa'nın gollerini paylaştı. Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarına Japonya'dan girişler %65 oranında arttı. Maçı izlemeye gelen Japon gazeteciler, "Kagawa, Beşiktaş'a para ve isim için değil, futbol oynamak için geldi", Antalya'da tribünde bulunan Japon taraftarlar da, "Onu izlemeye İstanbul'a da geleceğiz" dediler.
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