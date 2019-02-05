Beşiktaşta imza şov

05 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş'ta imza şov
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Burak Yılmaz, Kagawa, Mirin ve Muhayer Oktay bugün saat 14.00’te Vodafone Park’ta imza atıyor.
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için bugün imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla yeni transferler Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için bugün saat 14.00'te Vodafone Park'ta imza töreni yapılacak. Bu arada Japon futbolseverler sosyal medya hesaplarından Kagawa'nın gollerini paylaştı. Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarına Japonya'dan girişler %65 oranında arttı. Maçı izlemeye gelen Japon gazeteciler, "Kagawa, Beşiktaş'a para ve isim için değil, futbol oynamak için geldi", Antalya'da tribünde bulunan Japon taraftarlar da, "Onu izlemeye İstanbul'a da geleceğiz" dediler.
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