Shinji Kagawa: Bir Japon harikası!

81’de oyuna giren Japon orta saha, 19 saniye içinde ilk golünü kaydetti. 2 dakika sonra da kazanılan frikiği ağlara gönderdi.

Kartal'ın transferin son günü kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, siyah-beyazlı formayla daha ilk karşılaşmada şov yaptı. Beşiktaşlıları coşturdu! Mücadeleye yedek başlayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, 81. dakikada günün bir başka yıldızı Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil oldu. Ve o anda şov başladı... Japon futbolcu, oyuna girdikten 19 saniye sonra topa ilk dokunuşunda ağları havalandırmayı başardı.



UZUN YILLAR UNUTULMAZ



Bu kadarla da bitmedi... 84'te frikik kazanan siyah-beyazlı takımda topun başına Kagawa geldi. Tecrübeli orta saha, 25 metreden çok klas bir şut çıkarıp Boffin'i kontrpiyede bıraktı ve skoru 6-1'e getiren golü attı. Oyuna dahil olduktan sonra 2 dakika içinde 2 kez topa dokunup 2 gol atan Kagawa, böylece uzun yıllar unutulmaycak bir işe imza attı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada yıldız isim için övgü dolu ifadeler kullandı.

"BIR AN ÖNCE TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKMAK İSTİYORUM"



Kagawa, maç sonu ilk maçında böyle bir başarı yakaladığı çok mutlu olduğunu belirtip "Oyuna girdiğimde skor 4-1'di, onun verdiği bir rahatlık da vardı. Onun üzerine ben de ekledim, bu yüzden çok mutluyum" dedi. "Arkadaşlarım, teknik ekip, hocamız beni çok rahatlattı. Sadece 1 maç kazandık, oynamamız gereken çok maç var, önemli olan böyle devam etmek" ifadesini kullanan yıldız orta saha şöyle devam etti: "Bir an evvel iç sahada taraftarlarımız önünde maça çıkmak istiyorum."



EN ERKEN GOL



Beşiktaş kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Kagawa, iki de rekor kırdı. Japon orta saha, oyuna girip 19. saniyede ağları havalandırınca yedekten gelip en erken gol atan isim oldu. Bu gol aynı zamanda szonun en erken golü olarak da kayıtlara geçti.



İNANILMAZ!



Kagawa'nın golleri Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Alman Sky Sport News, twitter hesabından Japon yıldızın fotoğrafını paylaşıp "İnanılmaz Kagawa ilk! Beşiktaş muhteşem mağlubiyetini kutladı" ifadelerini kullandı.



JAPONLAR TAKİP ETTİ



Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport'un İstanbul'da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı'nda karşılaşmayı takip etti.

DORUKLARA SEVDALANDIM



Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz yükselen grafiğini Antalyaspor mücadelesinde de sürdürdü. Sırtına geçirdiği siyah-beyazlı formayı bırakmaya niyeti olmadığını bir kez daha ispatlayan Dorukhan, 39'da Adriano'nun pasını çok şık bir plase vuruşla ağlara gönderip takımının ikinci golünü kaydederken, hafta bazında hat-trick yapmış oldu. Dorukhan, üst üste 3 hafta gol atma başarısı gösterdi. İlk olarak Akhisarpor mücadelesinde ağları havalandıran 1.80 boyundaki futbolcu, geçen hafta da Erzurum karşılaşmasında skor üretmişti. Sezon içinde toplam 14 maça çıkan Doruhkan'ın 1 de asisti var.



NE DE OLSA ATIBA



Beşiktaş'ın emektar savaşçısı Atiba Hutchinson, zaferin mimarlarındandı. Kanadalı futbolcu, 43. dakikada attığı golle durumu 3-0'a getirip galibiyeti perçinleyen isim oldu. Bu sezon ligde 13. maçına çıkan 35 yaşındaki yıldız, 2. sayısını kaydetti. Atiba karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Yarışın içinde kalmamız için kazanmamız gereken bir maçtı. Güzel bir zafer oldu. Ritmimizi koruyarak sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



JEREMAIN LENS'İN ESERİ



Antalya'nın 67'de kendi kalesine attığı gol öncesi Lens'in çabası müthişti. Önce rakibiyle girdiği mücadelede yere düşen Hollandalı hemen kalkıp Güven'e atağı başlatan pası attı. Güven de sürdüğü topu içeri ortaladı ve Salih Dursun'un ters vuruşuyla skor 4-1'e geldi. Bu gol, o dakikalarda Beşiktaş kalesini ablukaya alan Antalyaspor'un motivasyonunu iyice düşürdü.