04 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ljajic 2. penaltıyı affetmedi

Ljajic 2. penaltıyı affetmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Ljajic ilk penaltıda Boffin’e kaptırdığı topu tekrarlanan atışta filelere gönderdi. Son 3 maçta 4 gole katkı yaptı.

Beşiktaş'ın 35'inci dakikada kullandığı penaltıda ilginç anlar yaşandı. Adem Ljajic, Boffin'in 'ü ceza sahasında biçmesi ve sonrasında VAR incelemesi ile kazanılan penaltıyı kaçırdı, dönen topu Güven ağlara bıraktı. Ancak iki takımdan da çok sayıda oyuncu atıştan önce sahaya girince hakem Bülent Yıldırım, 1 dakika içinde ikinci VAR uyarısı sonrası atışı tekrarlattı. Ljajic bu kez topu köşeye gönderip takımını öne geçirdi. Siyah-beyazlı forma ile 3. golünü atan Adem, son üç maçta 1 gol ve 3 asist üretti. Ljajic ayrıca Beşiktaş'ın ligdeki son iki penaltısını kullanıp, gole çevirdi. Siyah-beyazlılar daha önce kazandığı son iki penaltıyı kaçırmıştı.


U21'LER BERABERE

takımlarının mücadelesi golsüz berabere bitti. Beşiktaş U21 Takımı bu sonuçla puanını 46'ya çıkarmasına rağmen liderliği averajla Galatasaray U21'e kaptırdı. 'un U21'leri ise 21 puana ulaştı.


ANTALYA 4 MAÇ SONRA GOL ATTI

Antalyaspor, Süper Lig'de 4 maçlık gol hasretine son verdi. En son 9 Aralık 2018'de 2-0 kazandıkları sınavında gol atan kırmızı-beyazlı ekipte Doukara, 457 dakika sonra Beşiktaş filelerini havalandırdı. Son dört maçının üçü 0-0 biten ev sahibi, Atiker Konyaspor'a ise 2-0 mağlup olmuştu .

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