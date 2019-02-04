Ljajic 2. penaltıyı affetmedi
Ljajic ilk penaltıda Boffin’e kaptırdığı topu tekrarlanan atışta filelere gönderdi. Son 3 maçta 4 gole katkı yaptı.
Beşiktaş'ın 35'inci dakikada kullandığı penaltıda ilginç anlar yaşandı. Adem Ljajic, Boffin'in Gökhan Gönül'ü ceza sahasında biçmesi ve sonrasında VAR incelemesi ile kazanılan penaltıyı kaçırdı, dönen topu Güven ağlara bıraktı. Ancak iki takımdan da çok sayıda oyuncu atıştan önce sahaya girince hakem Bülent Yıldırım, 1 dakika içinde ikinci VAR uyarısı sonrası atışı tekrarlattı. Ljajic bu kez topu köşeye gönderip takımını öne geçirdi. Siyah-beyazlı forma ile 3. golünü atan Adem, son üç maçta 1 gol ve 3 asist üretti. Ljajic ayrıca Beşiktaş'ın ligdeki son iki penaltısını kullanıp, gole çevirdi. Siyah-beyazlılar daha önce kazandığı son iki penaltıyı kaçırmıştı.
U21'LER BERABERE
U21 takımlarının mücadelesi golsüz berabere bitti. Beşiktaş U21 Takımı bu sonuçla puanını 46'ya çıkarmasına rağmen liderliği averajla Galatasaray U21'e kaptırdı. Antalyaspor'un U21'leri ise 21 puana ulaştı.
ANTALYA 4 MAÇ SONRA GOL ATTI
Antalyaspor, Süper Lig'de 4 maçlık gol hasretine son verdi. En son 9 Aralık 2018'de 2-0 kazandıkları Bursaspor sınavında gol atan kırmızı-beyazlı ekipte Doukara, 457 dakika sonra Beşiktaş filelerini havalandırdı. Son dört maçının üçü 0-0 biten ev sahibi, Atiker Konyaspor'a ise 2-0 mağlup olmuştu .
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!