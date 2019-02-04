Beşiktaş’a aşık
Vida’nın menajeri; Hırvat yıldızın Roma ve Inter’in tekliflerine rağmen Beşiktaş’ı bırakmadığını söyledi.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın menajeri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Roma'nın teklifinden bahsetti. Calciomercato'ya açıklamalarda bulunan Hırvat yıldızın menajeri, Roma dışında İtalyan devi Inter'in de Vida'ya teklif yaptığını vurguladı.
Vida'nın menajeri, "Roma'nın teklifi, Inter'in teklifine göre biraz daha düşüktü. Fakat Beşiktaş'ta kazandığından çok daha yüksekti ama buna rağmen Vida 'Hayır' cevabını verdi. Sezon başında da Suudi Arabistan'dan 3 katı teklif gelmesine rağmen bunu da düşünmeden reddetti" ifadelerini kullandı.
JORGE REDDETTİ
Ara transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası Portekiz'den geldi. Portekiz basınındaki haberlere göre, siyah beyazlılar Porto'nun sol beki Jorge'yi transfer etmek istedi. Ancak 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Porto'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.
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