'Moral kazandık'

Güneş, Erzurumspor beraberliğini telafi ettiklerini söyledi. "Daha fazla atabilirdik de yiyebilirdik de. İlginç bir maç oldu. Geçen hafta iki puan dışında moralimizi de kaybetmiştik. Moralimizi geri aldık ama kayıpları gidermiş değiliz."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya zaferini "İlginç bir maç oldu" diye özetledi. Başarılı çalıştırıcı, "Daha fazla atabilirdik de yiyebilirdik de. İlginç bir maç oldu. İlk golden sonra golleri artırdık ama ikinci yarıya durgun başladık, rakip daha fazla gol bulabilirdi ama önce 4'ü bulduk sonra Kagawa rahatlattı. Çok rahat gol yiyoruz. Evimizde 3-2 kaybettiğimiz Antalya maçını farklı azanmalıydık, burada kazanmış olduk. Genel oyundan memnunuz. Umarım kazanmaya devam ederiz" dedi.

"KAGAWA'NIN KATKILARINI BEKLİYORUZ"

Geçen hafta Erzurumspor beraberliği sonrasında moral kaybettiklerini, Antalya galibiyetiyle bu morali geri aldıklarını vurgulayan Şenol Güneş, Kagawa'dan da çok şey beklediklerini belirtti. Usta teknik adam, "Enteresan oldu, futbol böyle bir şey. Bir bakarsınız bazen her şeyi yapıp gol atamazsınız, sizden gol beklerler. Bazen sizin için ve takım için rekor da olabilir gol. Bizimle oynayıp başarılarını ve katkılarını bekliyoruz. Kazanmak önemliydi, Kagawa da katkı yaptı" diye konuştu.

"BÜYÜK TAKIM GİBİ OYNAMALIYIZ"

Antalya maçında savunma hatalarından yakınan Şenol Güneş, büyük takım örneği verdi. Güneş, "Kaptanlık o kadar mesele değil. Herkes kaptan. Önemli olan aynı duyguyu paylaşmak, Vida biraz daha mesafe aldı. Katkısını ve yaklaşımını daha da artıracaktır. Rakibe pozisyonlar verdik, Vida ve Mirin'in katkıları da hataları da oldu. Bugün çok sayıda pozisyon verdik, bunlarda hem Vida'nın hem Mirin'in hataları vardı. Büyük takımların yapmaması gereken hataları yapmadığımız zaman daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Geçmiş olsun"

Antalya -Beşiktaş maçı dolu tribünler önünde oynandı. Seremoniye Antalyalı futbolcular, geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.

Caner'den şok tepki

Caner Erkin, 58'de oyundan alınmasına çok sinirlendi. Milli futbolcu, kulübeye giderken yerdeki şişeyi tekmeledi, Ali Naibi'nin tebrik etmek amacıyla uzattığı eli de geri çevirerek sinirli bir şekilde kulübeye oturdu.

Korkmaz sert çıktı: "Bu rehavetten kurtulmalıyız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ilk yarısına çok kötü başladıklarının altını çizerek, ilk devreye atıfta bulundu. Korkmaz, "İlk yarıda aldığımız flaş sonuçlar futbolcularımızda gereksiz bir rehavet oluşturdu. Bu rehaveti üstümüzden atamadığımız da Beşiktaş karşısında net bir şekilde ortaya çıktı. Evimizde aldığımız bu farklı yenilginin başkan izahı yok" dedi.

Rakipler belli oldu

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakipleri belli oldu. Kartal, İtalya'dan Briantea, İspanya'dan Albacete ve Almanya'dan Bulls'la eşleşti.