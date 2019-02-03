03 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor - Beşiktaş 2 - 6 (MAÇ SONUCU)

Beşiktaş Antalyaspora patladı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 Giriş Tarihi: 03.02.2019

'in 20.haftasında  deplasmanından 6-2'lik galibiyet ile döndü.

'in 20.haftasında , 'u deplasmanda 6-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Ljajic, Dorukhan, Atiba, Kagawa (2) ve Salih Dursun (K.K) atarken Antalyaspor'un gollerini Doukara ve Chico kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyet ile puanını 33'e yükselterek averajla 3.sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 25 puan ile 9.sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan ve 'ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11'de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın'a şans verdi.

Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa'yı ise yedek soyundurdu.

KORKMAZ'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan'ın yerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.

JAPON GAZETECİDEN KAGAWA'YA TAKİP

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport'un İstanbul'da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı'nda karşılaşmayı takip etti

Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya'da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.

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