03 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Guti'den 35 bin beğenili Antalya fotoğrafı

Gutiden 35 bin beğenili Antalya fotoğrafı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.02.2019

yardımcı antrenörü 'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı 35 bin beğeni aldı.

'in 20'nci haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak olan kafilesi dün 'ya geldi. Takımla birlikte Antalya'ya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından, ve Beşiktaş'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Guti Hernandez, sosyal medyadaki hesabından Antalya fotoğrafı paylaştı.

'da 619 bin takipçisi bulunan paylaşımında, "Ne kadar da güzelsin . Biz Antalya'dayız. Yarın maçımız var" sözleriyle yaptığı paylaşımı 35 bin kişi beğenirken, yüzlerce de yorum aldı.


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