Şenol Güneşten Kagawa açıklaması

03 Şubat 2019, Pazar
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Şenol Güneş'ten Kagawa açıklaması
Giriş Tarihi: 03.02.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçı öncesi yeni transfer Shinji Kagawa ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalar şöyle;
Erzurumspor maçında 2 puan kaybettik. Seri yapmak istiyorduk. Kagawa kariyeri olan bir oyuncu ama bizde 1-2 idmana çıktı. Oyuncu kalitesi olarak iyi. Her şeyi olumlu söyleyebiliriz Kagawa hakkında.Kazanmak için oynayacağız, daha güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Baş sağlığı diliyorum Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'a. Allah'tan rahmet diliyoruz.
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