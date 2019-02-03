03 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş'ten Kagawa açıklaması

Şenol Güneşten Kagawa açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Beşiktaş , Antalyaspor maçı öncesi yeni transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş 'in Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalar şöyle;

Erzurumspor maçında 2 puan kaybettik. Seri yapmak istiyorduk. Kagawa kariyeri olan bir oyuncu ama bizde 1-2 idmana çıktı. Oyuncu kalitesi olarak iyi. Her şeyi olumlu söyleyebiliriz Kagawa hakkında.Kazanmak için oynayacağız, daha güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Baş sağlığı diliyorum Ampute kaptanı Osman Çakmak'a. Allah'tan rahmet diliyoruz.

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