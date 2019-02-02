02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Ligde yarın Antalya ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde yarın Antalya ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti. Son bölümde çift kale taktik maç yapıldı.

YOLA ÇIKIYORLAR
Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün bu şehre hareket edecek. Sabah son antrenmanını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından havayoluyla Antalya'ya geçecek.

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