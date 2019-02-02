02 Şubat 2019, Cumartesi
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Ligde yarın Antalya ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti. Son bölümde çift kale taktik maç yapıldı.
Taktik çalıştılar
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Ligde yarın Antalya ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde yarın Antalya ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti. Son bölümde çift kale taktik maç yapıldı.
YOLA ÇIKIYORLAR
Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün bu şehre hareket edecek. Sabah son antrenmanını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından havayoluyla Antalya'ya geçecek.
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