Clinton Njie çark etti!
Beşiktaş’ın yaptığı ilk teklife olumlu yanıt veren 25 yaşındaki forvet Clinton N’Jie, Marsilya ‘tamam’ demesine rağmen gelmekten vazgeçti.
Siyah-beyazlılar transferin son gününde bir takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirmek isterken, aldığı 'olumsuz' yanıtla şok oldu. Beşiktaş, 25 yaşındaki forvet Clinton N'Jie ile yaptığı ilk görüşmede 'gelirim' yanıtı aldı. Bunun üzerine düğmeye basıldı ve Marsilya ile temasa geçildi.
L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransa ekibi 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş ile el sıkıştı. Haberde; Marsilya'nın Beşiktaş'tan gelen 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul ettiğini ve bu transferin gerçekleşmesini izin verdiğini açıkladı. Ancak ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Oyuncudan 'gelirim' yanıtını aldıktan sonra Marsilya'yı da ikna eden siyah-beyazlılar; Clinton N'Jie'nin son anda 'Gelmeyeceğim' cevabı üzerine şok oldu.
N'Jie'nin fikir değiştirmesi üzerine siyah-beyazlı yönetim de yeni bir teklif yapmaktan vazgeçti ve transferi rafa kaldırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!