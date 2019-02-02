02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk bizim olacak!

Şampiyonluk bizim olacak!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Başkan , dergisi şubat sayısında camia ve taraftarlara seslendi.

Başkan , dergisi şubat sayısında camia ve taraftarlara seslendi: "Beşiktaş aşkımızı bütünleştirerek verdiğimiz mücadelenin yeni zaferler, şampiyonluklar getireceğine inancım sonsuz. Beşiktaş için hedeflerimiz, hayallerimiz bitmez. Tek isteğimiz Beşiktaş'ın aydınlık yarınlarıdır."

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