02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Adriano tatile çıkmak istiyor

Adriano tatile çıkmak istiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

sözleşmesinin fesih görüşmeleri de devam ediyor.

sözleşmesinin fesih görüşmeleri de devam ediyor. Brezilya'da 4 Nisan'a kadar süre olduğu için Gremio, Santos gibi sambacıyı isteyen takımlar aceleci davranmıyor. Güneş'in "Kefil olamam" dediği Adriano ise Beşiktaş'la yollarını ayırıp, Brezilya'da yeni sezon başlamadan tatile çıkmanın planlarını yapıyor.

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