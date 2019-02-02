Adriano tatile çıkmak istiyor

Adriano sözleşmesinin fesih görüşmeleri de devam ediyor.

Adriano sözleşmesinin fesih görüşmeleri de devam ediyor. Brezilya'da 4 Nisan'a kadar süre olduğu için Gremio, Santos gibi sambacıyı isteyen takımlar aceleci davranmıyor. Güneş'in "Kefil olamam" dediği Adriano ise Beşiktaş'la yollarını ayırıp, Brezilya'da yeni sezon başlamadan tatile çıkmanın planlarını yapıyor.