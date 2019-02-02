Orman Q7’yi oyalayacak

Transfer bitti ama Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam edecek.

Transfer bitti ama Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam edecek. Başkan Orman, cumartesi gününe kadar Quaresma'yı oyalamayı başarabilirse Portekizliyi ABD'de anlaştığı takıma satabilecek. Portekiz'de transfer 2 Şubat'ta sona ererken, ABD'de ise 13 Şubat'ta açılacak.