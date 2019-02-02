‘Futbolcuydum taraftar oldum’

1993-94 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen Osvaldo Nartallo, siyah-beyazlı takıma geldiğinden beri Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.

1993-94 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen Osvaldo Nartallo, siyah-beyazlı takıma geldiğinden beri Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. "Hayatımda başıma gelen en güzel şey, Beşiktaş'a transfer olmaktı" diyen Arjantinli, "Beşiktaş'a futbolcu olarak geldim, taraftar olarak ayrıldım" ifadesini kullandı.