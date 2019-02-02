02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

‘Futbolcuydum taraftar oldum’

‘Futbolcuydum taraftar oldum’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

1993-94 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen , siyah-beyazlı takıma geldiğinden beri Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.

1993-94 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen , siyah-beyazlı takıma geldiğinden beri Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. "Hayatımda başıma gelen en güzel şey, Beşiktaş'a transfer olmaktı" diyen Arjantinli, "Beşiktaş'a futbolcu olarak geldim, taraftar olarak ayrıldım" ifadesini kullandı.

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