02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Alen Halilovic Liege yolunda

Alen Halilovic Liege yolunda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

'ın transfer gözdesi Halilovic'in yeni adresi belli oluyor.

'ın transfer gözdesi Halilovic'in yeni adresi belli oluyor. Milan'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcu, S.Liege'e imza atacak. Football Italia'nın haberine göre Hırvat futbolcunun, Belçika ekibine geçeceği öne sürüldü. ve Halilovic'in menajerinin İtalya'da görüntülenmiş ve kiralama teklifi yapıldığı iddia edilmişti.

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