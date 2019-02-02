02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

İsimat Mirin: "Agresif olmalıyım"

İsimat Mirin: Agresif olmalıyım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

stoper Isimat Mirin, “Savunmacı agresif olmalı, lider özelliği bulunmalı ve konsantrasyon seviyesi yüksek olmalı” ifadesini kullandı.

'ın yeni transferi İsimat Mirin, siyah-beyazlıların Şubat ayı dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir savunma oyuncusunun kesinlikle agresif olması gerektiğinin altını çizen yıldız, "Ayrıca lider özelliği bulunmalı ve konsantrasyon seviyesi yüksek olmalı. Savunmacı öyle bir oyuncu olmalı ki, takımın konsantrasyon seviyesi düştüğünde, konsantrasyonu yükseltmeli, onları toparlamalı ve takımı ayağa kaldırmalı. Zaten savunmacıda bu özellikler varsa hemen fark yaratır" dedi.

Beşiktaş'ın kendisi için çok uygun bir profil olduğunu belirten Mirin şöyle devam etti: "Beşiktaş, çok büyük bir takım, sürekli Avrupa kupalarında mücadele ediyor ve her zaman en yüksek hedef neyse ona oynuyor. Bu yüzden çok mantıklı bir tercihti benim için. Bence burası benim çok büyük gelişim kaydedebileceğim bir yer. liginin oyun stili, benim oyun stilime çok uygun. Türkiye liginde iz bırakan ve fark yaratan bir oyuncu olacağımı düşünüyorum."

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