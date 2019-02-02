02 Şubat 2019, Cumartesi
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Ljajic tayin oluyor!
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Güneş, Kagawa’nın gelişiyle Adem Ljajic’i Lens’in yerine sol kanada çekecek. Lens de Q7’nin ardından sağa kayacak.
Kagawa transferi Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatacak. Çünkü Japon oyuncu, siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan kiraladığı Ljajic gibi 10 numara mevkiinde oynuyor. Böylece Ljajic'e ne olacağı sorusu akıllara geldi. Kariyerinde 52 kez 10 numara ve 88 kez sol açık oynayan Ljajic'in bu durumda Lens'in yerine sol kanada geçmesi, Kagawa'nın da Şenol Güneş'in yeni oyun aklı olması bekleniyor. Lens'in de Quaresma'nın boşluğunda sağda oynayacağı bilgisi paylaşıldı.
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