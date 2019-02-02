02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ljajic tayin oluyor!

Ljajic tayin oluyor!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Güneş, Kagawa’nın gelişiyle Adem Ljajic’i ’in yerine sol kanada çekecek. Lens de Q7’nin ardından sağa kayacak.

Kagawa transferi Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatacak. Çünkü Japon oyuncu, siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan kiraladığı Ljajic gibi mevkiinde oynuyor. Böylece Ljajic'e ne olacağı sorusu akıllara geldi. Kariyerinde 52 kez 10 numara ve 88 kez sol açık oynayan Ljajic'in bu durumda 'in yerine sol kanada geçmesi, Kagawa'nın da Şenol Güneş'in yeni oyun aklı olması bekleniyor. Lens'in de Quaresma'nın boşluğunda sağda oynayacağı bilgisi paylaşıldı.

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