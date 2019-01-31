Cenk Tosundan Kagawaya mesaj

Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa'ya mesaj gönderdi.

Bir dönem kendisinin giydiği 23 numaralı formayı seçen Kagawa'ya seslenen golcü oyuncu, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" ifadelerini kullandı.