Cenk Tosundan Kagawaya mesaj

31 Ocak 2019, Perşembe
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Cenk Tosun'dan Kagawa'ya mesaj
Giriş Tarihi: 31.01.2019
Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa'ya mesaj gönderdi.
Bir dönem kendisinin giydiği 23 numaralı formayı seçen Kagawa'ya seslenen golcü oyuncu, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" ifadelerini kullandı.
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