31 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun'dan Kagawa'ya mesaj

Cenk Tosundan Kagawaya mesaj
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.01.2019

Geçtiğimiz sezon devre arasında 'tan Everton'a olan , sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlıların yeni transferi 'ya mesaj gönderdi.

Bir dönem kendisinin giydiği 23 numaralı formayı seçen Kagawa'ya seslenen golcü oyuncu, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" ifadelerini kullandı.

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