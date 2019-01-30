30 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kökçü iddiası

Kökçü iddiası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Ara döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Beşıktaş için bir iddia da 'dan geldi.

Yaz döneminde 'nin de peşinde olduğu 'nün siyahbeyazlı formayı giymeye yakın olduğu bildirildi. Yönetimin, Feyenoord U21 takımında oynayan 18 yaşındaki orta sahayı 1 milyon euro'ya kadrosuna katacağı ve transferi yarın açıklayacağı ifade edildi.
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