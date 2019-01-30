30 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Kökçü iddiası
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Beşıktaş için bir iddia da Hollanda'dan geldi.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Orkun Kökçü'nün siyahbeyazlı formayı giymeye yakın olduğu bildirildi. Yönetimin, Feyenoord U21 takımında oynayan 18 yaşındaki orta sahayı 1 milyon euro'ya kadrosuna katacağı ve transferi yarın açıklayacağı ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!