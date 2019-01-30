Adrianoyu bekliyoruz

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"Adriano'yu bekliyoruz"
Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 Giriş Tarihi: 29.01.2019
Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sol bek oyuncusu Adriano'nun ülkesine dönmesi gündemde.
Brezilya ekibi Gremio'nun başkan yardımcısı Duda Kroeff yaptığı açıklama ile Adriano transferinden vazgeçmediklerini açıkladı. Kroeff "Adriano için kapıları tamamen kapatmadık, görüşmeler sürüyor" ifadesini kullandı. Santos Başkanı Jose Carlos Peres de daha önce "Vagner Love'daki gibi Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Onun için uğraşıyor" demişti
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