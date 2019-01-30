30 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

"Adriano'yu bekliyoruz"

Adrianoyu bekliyoruz
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 Giriş Tarihi: 29.01.2019

ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sol bek oyuncusu 'nun ülkesine dönmesi gündemde.

ekibi Gremio'nun başkan yardımcısı Duda yaptığı açıklama ile transferinden vazgeçmediklerini açıkladı. Kroeff "Adriano için kapıları tamamen kapatmadık, görüşmeler sürüyor" ifadesini kullandı. Santos Başkanı Jose Carlos Peres de daha önce "Vagner Love'daki gibi ile sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Onun için uğraşıyor" demişti
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