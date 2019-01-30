Kartal’da çifte mesai

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, dü yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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Sabah antrenmanında salonda denge ve kuvvet idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, daha sonra sahaya geçip dar alanda oyun ve kontrol pas idmanı yaptı. Akşam ise hücum organizasyonları ve çift kale maçla tamamlandı.