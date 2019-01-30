30 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

N'Koudou hazır kıta

NKoudou hazır kıta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

son yaşanan gelişmesi sonrası N'Doudou'yu beklemeye aldı.

N'Koudou için Tottenham'la kiralık anlaşması yaptığı iddia edilen 'ın gelişmesinin ardından 23 yaşındaki Fransız futbolcuyu beklemeye aldığı öğrenildi. 'ye gelmeye hazır olduğu bildirilen N'Koudou'nun siyah- beyazlılardan haber beklediği gelen haberler arasında.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Gemileri yaktı! Beşiktaşa geliyor... Gemileri yaktı! Beşiktaş'a geliyor...
Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı... Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı...
Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör