NKoudou hazır kıta

30 Ocak 2019, Çarşamba
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N'Koudou hazır kıta
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Beşiktaş son yaşanan Caiuby gelişmesi sonrası N'Doudou'yu beklemeye aldı.
N'Koudou için Tottenham'la kiralık anlaşması yaptığı iddia edilen Beşiktaş'ın Caiuby gelişmesinin ardından 23 yaşındaki Fransız futbolcuyu beklemeye aldığı öğrenildi. Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu bildirilen N'Koudou'nun siyah- beyazlılardan haber beklediği gelen haberler arasında.
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